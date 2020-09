Striscia la Notizia, Ficarra e Picone: "Siamo ignari di tutto", rivelazioni inedite sul copione del tg satirico

28 settembre 2020 a

“Non si può mai essere pronti a Striscia la Notizia perché noi siamo ignari di tutto quello che si vedrà nei servizi fino all’ultimo minuto”. È la rivelazione di Ficarra e Picone che è emersa da un’intervista rilasciata a TelePiù: i due conduttori sono pronti a tornare tra i banchi del tg satirico di Antonio Ricci, in onda a partire da lunedì 28 settembre, anche se in realtà non possono davvero esserlo. “Se ti prepari è peggio - hanno confidato - se invece non sai cosa ti aspetta ti diverti di più. Così quando ci viene da ridere si vede, e se ci arrabbiamo pure”. In pratica Ficarra e Picone hanno raccontato che fin dal primo giorno la loro conduzione di Striscia è stata molto spontanea, e forse questo è uno dei motivi del loro successo: pur essendo sempre senza copione, stavolta l’edizione sarà particolarmente importante per i due, visto che per la prima volta apriranno la nuova stagione della tg satirico.

