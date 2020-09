È sempre mezzogiorno, quegli strani oggetti nello studio di Antonella Clerici: cosa c'è dietro, la verità sul nuovo programma su Rai 1

Francesco Fredella 28 settembre 2020 a

L’albero con l’altalena, ma anche l’albero parlante. Poi uno scoiattolo come mascotte. Due nonni in studio. Il nuovo programma in Rai di Antonella Clerici è una bomba. Già piace al pubblico: un ritorno atteso e che entusiasma viale Mazzini. Ci sono tutti gli ingredienti per parlare di successo. Un cooking show che strizza l’occhio ai vecchi format, ma al tempo stesso guarda al futuro con elementi nuovi. Per Antonella E’ sempre mezzogiorno (così s’intitola il programma in onda su Rai 1). E significa tanto: cibo, uno spaccato d’Italia, un confronto generazionale.

La Clerici aveva perso il suo storico programma (La prova del cuoco) qualche anno fa, affidato a Elisa Isoardi, ma poi è tornata protagonista del cooking show di Rai 1 con stile inimitabile. Il suo pubblico, che la ama da anni, stamattina ha tirato un sospiro di sollievo.

