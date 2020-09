Che tempo che fa, "Fabio Fazio è tornato in onda?". La prima puntata finisce malissimo, cannonata di Dagospia contro il conduttore

28 settembre 2020 a

a

a

Che flop, per Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Tempo di ritorni, su Rai 3 per la precisione, la vecchia rete che aveva abbandonato per il primo canale e poi per un anno di transizione su Rai 2. Quella Rai 3 che Fazio nella puntata di ieri, domenica 27 settembre, ha salutato con affetto, definendola "casa nostra". Ma la vecchia casa non porta fortuna al conduttore. Lo share parla chiaro, anzi chiarissimo: la trasmissione ha raccolto davanti allo schermo il 9,2% e 2.280.000 telespettatori dalle 20.30 alle 22.39, per poi scendere al 7,2%, paria 1.246.000 telespettatori, nella seconda parte, Che tempo che fa - Il tavolo. Risultato deludente. E a mettere il dito nella piaga ci pensa Dagospia, che rilancia la notizia degli ascolti di Che tempo che fa con il seguente titolo: "Fazio torna in onda e se ne accorgono in pochi". Amen.

Capito Roberto Burioni? Si ritira dalla tv, ma con la “seconda ondata” torna pure lui: quando Fabio Fazio chiama...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.