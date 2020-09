Uomini e Donne, fuorionda a tradimento di Maria De Filippi: Tina Cipollari, piano diabolico contro Gemma Galgani

28 settembre 2020 a

a

a

Maria De Filippi ha mostrato un fuorionda imperdibile a Uomini e Donne. Protagonista, neanche a dirlo, Tina Cipollari con la sua crociata contro Gemma Galgani. Pensando che la registrazione non fosse ancora iniziata, la nota opinionista di Canale 5 ha cercato di piegare il pubblico al suo volere: “Guai a voi se quando entra la mummia applaudite. Non fate le false di m… chi parla verrà stritolato da me”. La De Filippi l’ha avvisata di fare attenzione con le parole: “Guarda che ho registrato tutto”. Ma la Cipollari non le ha creduto perché “non c’è stata la sigla, ciò vuol dire che è tutto morto”. E allora Tina ha continuato ad arringare il pubblico: “Come io apro bocca alzatevi tutti in piedi”. Grosse risate in studio quando è stato mostrato il fuorionda, anche se poi è subito tornata la tensione con Gemma, che ha lanciato una frecciata alla rivale con questa battuta: “La tua è una bellezza acqua e silicone”. “Ma se sei una che è appena stata dal chirurgico estetico”, ha replicato subito Tina, dando vita al solito scontro che appassiona i fan di Uomini e Donne.

"Bacio umido, presa da dietro, si è allungato"; delirio e "orgasmo" in diretta per Gemma Galgani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.