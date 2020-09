Grande Fratello Vip, Paolo Brosio ricoverato per coronavirus: “Un tampone e torno”, messaggio per Signorini? 

28 settembre 2020 a

Paolo Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip lo scorso 18 settembre. E invece ha dovuto dare buca al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini a causa del coronavirus: fino a ieri si sapeva soltanto che Brosio aveva avuto un problema di salute ed era ricoverato in ospedale, ma adesso è emersa tutta la verità. Il 64enne ha trascorso dieci giorni particolarmente complicati, alle prese con il Covid in isolamento presso l’istituto clinico Casal Palocco di Roma. “È stato uno sfinimento, ma non ho mai mollato”, ha raccontato Brosio che sui social ha rotto il silenzio: “Grazie a Endemol e Mediaset che mi hanno seguito con pazienza e affetto facendomi sentire sempre protetto. Grazie a Signorini ed ai ragazzi del GF Vip che mi hanno incoraggiato in questi giorni tremendi dove ho visto e sentito malati soffrire vicino a me. Se Dio vorrà, un altro tampone e poi torno a vivere”.

