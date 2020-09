CartaBianca, per Mauro Corona finisce malissimo: "Gallina?", la vendetta di Bianca Berlinguer arriva online

29 settembre 2020 a

Cala la mannaia su Mauro Corona, ufficialmente escluso da CartaBianca di Bianca Berlinguer dopo aver dato della "gallina" alla conduttrice. Il provvedimento era nell'aria ma si ipotizzava che le scuse dello scrittore potessero essere state accettate dalla Berlinguer e dai vertici Rai. E invece no. La conferma arriva dalla presentazione degli ospiti su Twitter di CartaBianca: nella puntata in onda oggi, martedì 29 settembre, Corona non c'è. Resta da capire se si tratta di una scelta definitiva o se, al contrario, lo scrittore e alpinista verrà reintegrato nelle prossime puntate, dove ormai il battibecco con la Berlinguer era diventato una sorta di format, un appuntamento settimanale fisso.

