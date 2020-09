Mauro Corona a #Cartabianca, caso politico dopo gli insulti a Bianca Berlinguer: "Alpinista maleducato, che ci fa lì?"

24 settembre 2020 a

Gli insulti di Mauro Corona a Bianca Berlinguer e il suo "stai zitta gallina" urlato in collegamento a #Cartabianca scatenano un caso politico in Rai. Viale Mazzini minaccia azioni legali contro l'opinionista "al fine di tutelare l'immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai".

La capogruppo Pd in commissione Vigilanza Valeria Fedeli è durissima: "Uno spettacolo indegno del servizio pubblico. Un profluvio di insulti e attacchi sessisti contro Bianca Berlinguer da un personaggio che non si capisce perché la Rai abbia deciso di trasformare in ospite fisso e anche ben retribuito". Stesso tenore, ma toni ancora più diretti, dal segretario della commissione Michele Anzaldi, sempre molto polemico sulla Rai: "A Cartabianca toccato il punto più basso. La Rai, con centinaia di giornalisti vuole continuare a far commentare politica e attualità a un alpinista maleducato e offensivo?".

