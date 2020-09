Cartabianca, Mauro Corona chiede scusa per il "gallina" a Bianca Berlinguer: "Sono nervoso, non tocco alcol da 40 giorni"

25 settembre 2020 a

Sono arrivate le scuse di Mauro Corona per Bianca Berlinguer, dopo lo scontro di qualche giorno fa in tv a Cartabianca, quando lui l'aveva zittita definendola "gallina". Intervistato da Daria Bignardi su Radio Capital, lo scrittore ha ammesso: "Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare". Corona ha spiegato di essersi pentito e ha deciso di chiedere scusa alla conduttrice del programma in onda su Rai 3, non per paura di ritorsioni ma perché suggeritogli dalla sua coscienza. E a chi lo ha accusato di sessismo lui ha risposto: "Non è stata una reazione sessista, io ho tre figlie. In tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne". Quando ha cercato di chiarire i motivi del gesto, lo scrittore ha confessato di essere nervoso a causa dell'astinenza dall'alcol: "Da 40 giorni non tocco una goccia d’alcol e, dopo anni e anni di bevute, ho degli scompensi…mi accorgo di essere oggi abbastanza aggressivo e intollerante".

