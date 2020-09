La vita in diretta, "ci va sempre mio padre": Yari Carrisi, cannonata contro il padre Al Bano

29 settembre 2020 a

a

a

Siamo a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano su Rai 1. E nella "parte pop" del format, nella puntata di martedì 29 settembre, ecco che l'ospite d'onore è Yari Carrisi, figlio di Al Bano Carrisi. Si parla dei figli d'arte e Matano manda in onda un filmato che raccoglie alcuni esempi. Dunque, il collegamento con Yari Carrisi, che punta il dito contro la discriminazione che subirebbero i "figli di" che provano a sfondare nel mondo dello spettacolo a causa del loro cognome ingombrante. E, nel farlo, Yari Carrisi si è spinto in una piccola provocazione nei confronti del padre. Quando gli hanno chiesto come mai non avesse ancora partecipato al Festival di Sanremo, Yari infatti risponde: "Non posso andare a Sanremo perché ci va sempre mio padre". Insomma, da parte di Yari una sorta di richiesta ad Al Bano di fare un passo indietro? E ancora, parlando del papà e di Romina Power, Yari ha aggiunto: "Non li vogliamo emulare. Certo, vorremmo cantare con loro, ma rispondevamo solo a una domanda. Noi vogliamo cantare con tutti, specialmente coi nostri familiari". Staremo insomma a vedere...

"No, per i prossimi trent'anni". Al Bano categorico, doccia gelata per Loredana Lecciso?

Avete mai visto la fidanzata del figlio di Al Bano? Giovane e bellissima. Lei e Romina Power, due gocce d'acqua: sconvolgente | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.