Al Bano Carrisi categorico: "No, per i prossimi trent'anni". Doccia gelata per Loredana Lecciso?

17 settembre 2020 a

a

a

No. Un altro secco di "no" di Al Bano Carrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare Loredana Lecciso. Per lei una doccia gelata? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco da sempre tiene duro su questa posizione. L'ennesimo rifiuto è arrivato nel corso de I lunatici, il programma di Rai Radio 2, dove Al Bano, 77 anni, ha smentito le ultime indiscrezioni che lo riguardavano: "Questa estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla - ha premesso mister Felicità -. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni. Io sto bene con Loredana così come sto. È intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli insieme, io le famiglie non le rompo così facilmente. L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno", ha tagliato corto Al Bano Carrisi. Categorico e irremovibile.

Loredana Lecciso, avete notato che fisico? Così a 48 anni, super sexy per il compleanno

Nella piscina di Al Bano, questa "cosina": prospettive proibite, la foto (spinta) di Loredana Lecciso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.