Loredana Lecciso, doccia gelata: clamoroso "no", Al Bano Carrisi non rispetta la più solenne delle promesse

Roberto Alessi 28 settembre 2020 a

a

a

Al Bano Carrisi pazzo di lei ma niente nozze. Al Bano non tiene fede alla solenne promessa che fece a me anni fa a Loredana Lecciso: «Voglio sposare Lory, la mamma dei miei due figli più piccoli, è anche un modo per tutelare Bido e Jasmine». Ma ecco, dopo gli screzi di anni fa, la retromarcia: «Niente nozze». In compenso ha espresso una dichiarazione d'amore che zittisce per sempre le fan che lo vogliono ancora legato a Romina Power. «Amo Loredana e la ringrazio di essere nella mia vita».

"Dove vai con quelle cosce di fuori?". Fermi tutti, Jasmine Carrisi si presenta così: lo stupore di Al Bano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.