Yari Carrisi, la nuova fidanzata del figlio di Al Bano: Thea Crudi, bellezza sconvolgente. Lei e Romina Power due gocce d'acqua

Musica e spiritualità: è l'arte a unire Yari Carrisi, figlio 47enne di Al Bano e Romina Power, e Thea Crudi, 32 anni, bellissima e biondissima. Da qualche mese fanno coppia fissa sul palco e nella vita, e la somiglianza tra la giovane cantante e la "suocera" Romina è impressionante. "Avevo scritto un programma che si chiama Pellegrinaggi, pilgrIMAGES in inglese - spiega Yari al Corriere della Sera -: lo avevo preparato in India tra il 2018 e il 2019. A maggio avrei dovuto filmare la puntata zero, ma poi è successo quello che è successo e così mi sono messo a cercare persone in Italia da includere nel progetto. Su Internet ho trovato Thea, che ogni giorno faceva un'ora di diretta. Ho aspettato che venisse per un concerto in Puglia e sono andato a sentirla con mia madre".

"Quel giorno - rivela Thea - un mio caro amico, il maestro spirituale Giorgio Cerquetti, mi aveva detto che avrei dovuto conoscere Romina. Di Yari non sapevo nulla, non ho la tv a casa e non la guardo mai. E invece al secondo incontro mi sono trasferita da lui a Otranto. Mi ha chiesto: tu cosa vuoi fare? E io ho risposto: voglio vivere con te".

