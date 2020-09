Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, il retroscena: "Dopo l'ospitata piange sempre, sbalzi d'umore continui"

Francesco Fredella 30 settembre 2020 a

Adesso emergono tutti i retroscena sul coming out di Gabriel Garko, che ha fatto emozionare tutti al Grande Fratello Vip con la metafora del bambino. I segreti più profondi li svela Alfonso Signorini parlando di sbalzi d’umore.“Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni. Si è definito un bambino ed è vero. Piange sempre in questo momento, ha sbalzi d’umore improvvisi", dice il conduttore.



Che annuncia di leggere, nella puntata di venerdì sera, l’intervista che Briatore ha rilasciato a Il fatto quotidiano (parlando, ovviamente, della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci). "Venerdì le leggerò l’intervista di Flavio Briatore”, dice Alfonso. Quale sarà la reazione di Elisabetta? Alla fine il conduttore è abbastanza duro nei confronti di Flavia Vento, che ha abbandonato la casa del Grande Fratello vip dopo appena 24 ore dicendo di sentire la mancanza dei suoi 7 cani. "Non tornerà nella Casa, com’è giusto che sia. Lei tornerebbe volentieri ma ormai la decisione l’ha presa", assicura Signorini.

