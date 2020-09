Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi: "Sciopero della fame", scoppia la rivolta in tugurio contro gli autori

30 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip scoppia una “rivolta” nel tugurio, dove Alfonso Signorini ha confinato Tommaso Zorzi, Massimiliano Morra e Myriam Catania. I tre sono stati la principale fonte di intrattenimento dei telespettatori durante questa settimana, ma ovviamente non hanno modo di saperlo: e allora hanno organizzato un piano contro gli autori del GF Vip affinché abbiano qualcosa da fare per ingannare il tempo. “Noi adesso prendiamo tutto il cibo - ha dichiarato Zorzi parlando con i due compagni di sventura - lo portiamo di là e diciamo che non mangiamo più finché non ci danno qualcosa da fare o non ci rimandano in casa. Questo è il piano A, mentre quello B è lo sciopero del confessionale e dei microfoni”. I tre hanno optato per la prima opzione, ma il GF Vip li ha immediatamente convocati in confessionale: loro in un primo momento si rifiutano, poi ci ripensano e pongono fine alla rivolta non appena scoprono che stasera potranno invitare tre compagni a cena per poi rientrare in casa domani per la puntata.

