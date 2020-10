Striscia la Notizia, "perché non è semplice": la confessione del re della tv ad Antonio Ricci

02 ottobre 2020 a

a

a

Una pesantissima verità su Striscia la Notizia snocciolata da uno dei "re" della televisione, Maurizio Costanzo, che ha detto la sua su Rai Isoardio, dove ha intervistato Antonio Ricci, il papà del tg satirico di Canale 5. E conversando con Ricci, dopo aver parlato del successo eterno della trasmissione, Costanzo ha ammesso: "Ho sempre amato Striscia. Perché è un quotidiano divertente, divertito e liberatorio. Non è facile farlo. E’ più facile fare un quotidiano di storia, di lacrime, di pianti", ha sottolineato. A quel punto è intervenuto Ricci, che ha rivelato: "Abbiamo continuato ad andare avanti, durante la chiusura, perché avevamo la coscienza che il momento di Striscia sarebbe stato liberatorio per gli spettatori", ha concluso riferendosi ai giorni del coronavirus, dove Striscia non ha mancato neppure un singolo appuntamento.

"Un'anomalia, ecco come sarà tra pochi anni". Impensabile: la cannonata di Striscia la Notizia contro Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.