Grande Fratello Vip, "televoto annullato": Denis Dosio squalificato, l'annuncio di Alfonso Signorini

02 ottobre 2020 a

a

a

Ormai la squalifica dal Grande Fratello Vip per Denis Dosio sembra scontata. È arrivato anche il comunicato ufficiale del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha reso noto che a poche ore dalla puntata in diretta su Canale 5 “il televoto che vedeva coinvolti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua Del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente”. Si tratta dell’influencer 19enne, che l’altra sera si è lasciato sfuggire una bestemmia (“Dio b**a”) in modo non offensivo: ma le regole del gioco sono chiare e quindi Dosio dovrà lasciare la casa. Gli altri concorrenti avevano già percepito questa decisione, pur non essendone al corrente: la bestemmia di Denis si è sentita in modo chiaro e chi lo ascoltava ha subito gridato “no, no”, consapevole della gravità della situazione. Un modo sicuramente immeritato per questo ragazzo di uscire dal GF Vip.

"Dio ***". Brutale bestemmia al Gf Vip: fanno finta di niente, ma è finita. Ecco chi cacciano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.