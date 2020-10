Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Ha detto che è gay?", la regia censura ma basta un cenno. Chi sono le complici

03 ottobre 2020 a

Massimiliano Morra è gay? Al Grande Fratello Vip si è scatenato un putiferio che Alfonso Signorini ha preferito lasciar sbrogliare ai diretti interessati. Nelle ore precedenti la puntata ha fatto il giro della rete il video in cui Adua Del Vesco avrebbe fatto coming out all’attore che è stato anche un suo ex fidanzato. “È gay”, avrebbe sussurrato all’orecchio di Dayane Mello dopo averlo confidato anche a Matilde Brandi. Le due “complici” sono apparse sconcertate dal fatto che la confidenza si sia emersa ma presumibilmente hanno retto il gioco ad Adua, che ha provato a giustificarsi sostenendo di aver usato la parola “stratega” e non “gay”.

Ma allora perché tutta questa segretezza? Con le dirette interessate che sarebbero arrivate addirittura a stringere un “patto di sangue”, un “giuramento sui nostri figli”. Tra l’altro durante il confronto in diretta tra Adua e Massimiliano, alle loro spalle non è sfuggito ai social una sequenza di pochissimi secondi in cui si vede Tommaso Zorzi chiedere a Dayane se Adua ha davvero usato il termine “gay”: la modella brasiliana sembrerebbe aver fatto un piccolo cenno, ma la regia è stata piuttosto tempestiva nello staccare. Poi però è stato proprio Zorzi a sganciare la bomba in confessionale, dove Signorini lo aveva chiamato per la nomination: “Voto Adua perché anche a me aveva detto che Massimiliano era gay, è successo quando eravamo in albergo”. Adua sbugiardata a tempo record?

