Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco bisbiglia ma si sente tutto: "È gay. Il fidanzamento? Una copertura". Bomba atomica, e adesso?

Secondo Adua Del Vesco, Massimiliano Morra sarebbe gay. La bomba la ha sganciata ovviamente al Grande Fratello Vip, poche ore prima della diretta su Canale 5 di Alfonso Signorini di venerdì 2 ottobre. Innanzitutto, se fosse vero, non ci sarebbe nulla di male. Ma la confessione sta scatenando di tutto sui social: per Adua, che ha vissuto una storia con Morra in passato, il fidanzamento sarebbe una copertura. Si tratta di una frase che ha pronunciato confidandosi nella casa, bisbigliando nelle orecchie a un altro inquilino. Ma ovviamente quelle parole sono state carpite dai microfoni del Gf Vip. E il popolo del web già immagina il secondo coming-out del reality dopo quello di Gabriel Garko. Ma gli utenti in Rete, dopo la frase di Adua, hanno reagito male. Nella puntata che verrà trasmessa tra poche ore Signorini potrebbe chiedere a Massimiliano spiegazioni, oltre che ad Adua. Saranno scintille.

