Non è l'Arena, Massimo Giletti ospita Alberto Tarallo: schiaffo a Mediaset, l'Ares Gate per la prima volta in diretta su La7

La puntata di Non è l’Arena di domenica 4 ottobre promette di essere a dir poco spumeggiante. Massimo Giletti ha deciso di irrompere sull’Ares Gate, il caso esploso al Grande Fratello Vip e insabbiato da Mediaset dopo che è arrivata una diffida da parte di Alberto Tarallo, che era a capo della casa di produzione descritta alla stregua di una setta da due attori che ne facevano parte e che adesso sono nella casa del reality di Canale 5. Sia Alfonso Signorini che Barbara d’Urso avevano annunciato fuoco e fiamme su questo caso spacca-share, ma invece entrambi hanno dovuto desistere per via della decisione dei vertici di non parlarne ulteriormente. E allora Giletti ha colto la palla al balzo e rischia di fare il vuoto domenica sera, anche perché, come riportato da Dagospia, è riuscito a convincere Alberto Tarallo ad essere suo ospite ed a rispondere per la prima volta a tutte le accuse che gli sono piovute addosso da parte di Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e anche Gabriel Garko, che nel suo coming out al GF Vip ha lasciato intendere qualche costrizione nel suo passato lavorativo.

"Perché Mediaset lo ha insabbiato?". Giletti irrompe sull'Ares Gate: nuove scottanti rivelazioni a Non è l'arena, viene giù tutto

