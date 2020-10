Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: "L'unica cosa che può fare Tina Cipollari", rissa in vista dopo la cannonata

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

Prima contro Adua Del Vesco. Poi contro Tina Cipollari. Al Grande Fratello Vip quella della contessa Patrizia De Blanck è una vera cannonata. In diretta sbotta contro la Del Vesco: vecchi rancori che non sono mai andati via. Ma poi, durante la puntata, solleticata da Signorini, torna ad attaccare Tina Cipollari. La storica opinionista di Maria De Filippi, ancora una volta, viene tirata in ballo dalla De Blanck. Che perde le staffe improvvisamente dopo aver asfaltato la De Vesco. E’ un fiume in piena. “Può vendere le cipolle al mercato”, urla la contessa. Signorini è imbarazzato. “Se Tina vuole replicare può chiamarci”, dice mettendo la parola fine alla faccenda. Sembra, però, che la Cipollari presto possa rompere il silenzio mettendo in riga la concorrente del Grande Fratello vip, accendendo il gossip.

