Tale e Quale Show, Carlo Conti su Signorini: "Non ricorro a quei mezzi", la bordata sul coming out di Garko al GF Vip

“Ho difficoltà a ricorrere a quei mezzi in televisione perché non ce l’ho nel Dna”. Carlo Conti ha riservato una frecciata non indifferente ad Alfonso Signorini ed al Grande Fratello Vip. Il conduttore di Tale e Quale Show non sembra aver gradito il recente coming out in lacrime di Gabriel Garko, consumatosi in diretta su Canale 5: certo, l’attore ha ricevuto un compenso tutt’altro che trascurabile per fare tutto ciò, ma al volto noto della Rai non è comunque piaciuta un certo tipo di narrazione televisiva. Intervenuto a La Vita in Diretta, Conti ha sottolineato che “ognuno di noi fa quello che ritiene di poter fare” e che comunque rispetto al passato “oggi questa abitudine in tv c’è di meno”. Una cosa è certa: non vedrete mai il conduttore toscano fare un certo tipo di programmi basati su risse, pianti e chi più ne ha più ne metta. Per quanto possa essere un genere televisivo di successo, semplicemente non appartiene a Conti.

