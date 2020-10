Striscia la Notizia, Matteo Salvini a processo? Occhio a Mattarella: che sfottò sul caso-Gregoretti

03 ottobre 2020 a

a

a

Oggi, sabato 3 ottobre, la prima udienza del processo al "sequestratore" Matteo Salvini, che si tiene a Catania per il caso Gregoretti. Una vicenda raccontata in modo molto particolare da Striscia la Notizia, con un servizio proposto venerdì 2 ottobre dal tg satirico di Canale 5. Si tratta del rituale "remix" di Highlander dj, in cui fanno capolino Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, ovviamente Salvini che rinnova a più riprese l'invito a Catania per il 3 ottobre. Dunque ecco Giuseppe Conte in un improbabile dialogo a distanza col leghista, Sergio Mattarella che ripete "tu-tu-tu", Nicola Zingaretti e Beppe Grillo. L'effetto? Assolutamente spiazzante.

Striscia, il processo a Salvini nel remix di Highlandr dj: ecco il video

