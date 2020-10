Ballando con le stelle, impensabile Alberto Matano: "La Bruzzone? Ha un debole per lui", criminologa smascherata in prima serata

04 ottobre 2020 a

a

a

Ninetto Davoli è stato promosso da gran parte della giuria di Ballando con le stelle per l’esibizione con Orietta Boccafoschi. Siamo ovviamente allo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la puntata è quella di sabato 3 ottobre. Rispetto al solito è andata decisamente meglio per il noto attore, sul quale Alberto Matano ha sganciato uno scoop in diretta che non c'entra nulla con la pista da ballo. “Ho fatto una promessa, cioè quella di svelare i commenti che vengono fatti dietro le quinte di Ballando”, ha esordito il conduttore de La Vita in Diretta, che poi è entrato nel vivo del gossip: “Devo svelare una cosa, Roberta Bruzzone mi ha detto che ha un debole per Ninetto”. Milly Carlucci è rimasta sinceramente sorpresa, mentre la diretta interessata ha smentito tutto: “Sta mentendo spudoratamente, ma ho visto l’effetto e va bene così”. Nel dubbio Davoli ha ringraziato: “Questo mi onora”, dopodiché sono partiti gli applausi del pubblico.

“Sei una…”. Selvaggia la chiama così, la Mussolini è esplode: “questo è grave”, volano stracci (e una mascherina) davanti alla Carlucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.