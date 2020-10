Ballando con le stelle, insulti e condanna a Matteo Salvini: "Abuso di potere, anti-costituzionale", la vergogna di Mariotto

04 ottobre 2020 a

“Caso Gregoretti? Il gesto di Matteo Salvini contro i migranti è anticostituzionale e un abuso di potere”. A dirlo però non è il giudice del processo a Catania, dove l’udienza preliminare contro l’ex ministro per presunto sequestro di persona è stato rinviato al 20 novembre, quando saranno sentiti anche il premier Giuseppe Conte e tutta la squadra dell’allora governo gialloverde. Siamo a Ballando con le stelle su Rai 1 e Milly Carlucci lascia che Guillermo Mariotto si esprima liberamente: ne esce una “sentenza” pesante sul segretario della Lega, che risponde tramite i social.

“Ecco la sentenza lapidaria del ‘giudice’ di Ballando con le stelle: dice che ho commesso un atto incostituzionale e un abuso di potere… mah”, è stata la risposta di un Salvini piuttosto perplesso. Ma ormai a certe “attenzioni” ci è abituato, anche se poco dopo Matteo ha potuto sorridere almeno per il supporto ricevuto da Iva Zanicchi, altra big della tv: “Assurdo processare Salvini - ha dichiarato la cantante - non trovo elementi per poter condannare un ministro che ha fatto le cose parlandone con il resto del governo. È stato un atto forte per richiamare l’attenzione dell’Europa, così sorniona, così indifferente e che a parole è sempre pronta ad aiutare tutti ma nei fatti non aiuta nessuno”.

