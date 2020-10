Domenica In, gaffe di Mara Venier: “Lei ha avuto il Covid”, imbarazzo in studio con il prof Le Foche

04 ottobre 2020 a

a

a

L’emergenza coronavirus è tornata ad essere una questione prioritaria e allora Mara Venier ha deciso di affrontarla a Domenica In. La conduttrice di RaiUno si è avvalsa della competenza del professor Francesco Le Foche per fare il punto della situazione. Durante l’intervista la padrona di casa è però inciampata in una piccola gaffe, rivolgendosi in questo modo all’immunologo: “Lei ha preso il Covid”. Il diretto interessato ha smentito categoricamente e ha poi aggiunto di non aver mai avuto paura in tutti questi mesi, pur non avendo vissuto sul proprio corpo l’esperienza del coronavirus: “Glielo dico in maniera franca, non ho avuto paura. Ora abbiamo il controllo clinico assoluto della situazione. Il 95% delle persone contagiate non sviluppa alcun sintomo, mentre solo il 5% diventa sintomatico e di questi solo una percentuale infinitesimale può andare in rianimazione. Se pensiamo che in Lombardia ad aprile c’erano 1500 persone in rianimazione e oggi ce ne sono 40…”.

"Selvaggina, lo so che poi...", "È un insulto". Gaffe Venier, la Lucarelli la gela: scontro su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.