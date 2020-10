Grande Fratello Vip, il farmaco non arriva? Tommaso Zorzi sbrocca: parole grosse, rischia la squalifica

05 ottobre 2020 a

Tommaso Zorzi ha rischiato seriamente di essere squalificato dal Grande Fratello Vip, il reality che stasera andrà in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Il concorrente soffre da giorni per le emorroidi e lamenta un dolore a tratti insopportabile: da stamattina chiede con insistenza un medicinale che renda più sopportabile la situazione, ma dalla produzione ancora tutto tace. E allora Zorzi ha deciso di mettere in atto una protesta clamorosa: ha aperto la porta rossa, scatenando il panico tra gli altri concorrenti e soprattutto tra gli autori, che non possono permettersi di perdere la punta di diamante di questa edizione per un motivo così futile. La produzione sta cercando di capire come muoversi per prestargli il giusto soccorso, ma per poco Zorzi non si è fatto squalificare: da regolamento non si può aprire e varcare la seconda porta rossa, per fortuna lui si è fermato alla prima.

