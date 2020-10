Grande Fratello Vip, "chiedo scusa. Gli autori mi hanno spellato vivo": Alfonso Signorni, clamorosa gaffe. Avevate notato?

06 ottobre 2020 a

a

a

“Gli autori mi hanno spellato vivo durante la pubblicità”. Alfonso Signorini stupisce tutti e ammette una clamorosa gaffe commessa durante la diretta del Grande Fratello Vip su Canale 5. “Non dovevo dire ad Adua Del Vesco che c’era una sorpresa per lei”, ha rivelato il conduttore che prima dello stacco pubblicitario aveva chiesto alla concorrente di rimanere da sola in salotto per ricevere una sorpresa. “Chiedo scusa ai miei autori - ha continuato un Signorini un po’ imbarazzato - non ho ancora imparato a far bene questo lavoro”. Nello stesso momento in casa stava succedendo il finimondo: da una parte Adua che, dopo aver scampato per un soffio l’eliminazione, ha ricevuto la sorpresa della sorella; dall’altra Tommaso Zorzi e Matilde Brandi che se le cantavano di santa ragione parlando proprio della Del Vesco, grande protagonista di serata insieme a Massimiliano Morra per aver svelato che la loro relazione è sempre stata finta.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scoppia in lacrime: basta una foto a sorpresa di Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.