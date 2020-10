Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Storia finta con Morra, mi ha usata più di tutti". E sull'omosessualità...

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Adua Del Vesco dice di aver vissuto favole di cartone e di aver indossato tante maschere. Lei racconta tutta la sua verità, che farà parlare. Rewind: la Del Vesco aveva definito gay Massimiliano Morra, durante una confessione choc. Poi ha aggiustato il tiro arrampicandosi sugli specchi. Lei piange, si dispera. Una settimana dura. Adua riflette su quella bugia. Non molla il rosario (sempre tra le mani) e vuole andare via dalla casa, delusa da tutti e tutto. Tommaso Zorzi fa scoppiare il caso quando dice che Adua le avrebbe confermato l’omosessualità di Morra. Che continua a negare. Tra Tommaso e Adua va di scena uno scontro epocale. Se ne dicono di tutti i colori.

“La storia tra me e Adua non c’è mai stata”, tuona MassimilIano. Fiato sospeso. Una doccia gelata. Adua dice di essere stata usata dalle persone (fa riferimento ai fidanzamenti finti, forse di copertura). “Massimiliano è quello che più mi ha usato: la storia con lui è stata una favola”, dice al Gf vip. “Non voglio portare il peso delle menzogne”. Impietrito, Massimiliano parla e dice la verità. “Ci siamo voluti bene. Non sono omosessuale. Sono entrato per far pace con te e dici una cosa falsa”, racconta Morra. Ma il motivo di questa favola? “Non posso dirlo. C’è una lettera dietro”, dice Adua. Secondo lei sarebbe stato dettato dalle regole del mondo dello spettacolo.

