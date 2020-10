CartaBianca, era tutta una farsa? Mauro Corona e Bianca Berlinguer, indiscrezione pazzesca a poche ore dalla diretta

06 ottobre 2020 a

Mauro Corona potrebbe tornare questa sera, martedì 6 ottobre, a CartaBianca su Rai 3. Il litigio con Bianca Berlinguer non sarebbe bastato a "cacciare" definitivamente lo scrittore alpinista, nonché personaggio di punta del programma di Rai 3. L'indiscrezione è stata lanciata dal Messaggero che ipotizza la presenza di Corona nella nuova puntata. Insomma, tutta una "pappetta"? Staremo a vedere. Il ritorno, però, a patto che rispetti le condizioni della Berlinguer. Tra i due infatti era nata un'accesissima discussione in cui Corona si era rivolto alla conduttrice con un "stai zitta gallina". E ancora: "Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”.

Un'uscita costata cara allo scultore, assente lo scorso martedì per volere di viale Mazzini. “I suoi reiterati insulti costituiscono un’offesa non solo alla Dott.ssa Berlinguer ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna – facevano sapere tramite una nota i vertici della tv di Stato –. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti del sig. Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai”.

Di diverso parere la diretta interessata che aveva commentato così la vicenda: "L’auspicio è che Mauro Corona una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”. Nulla dunque pare essere escluso, nemmeno il ritorno dello scrittore che già si è scusato con la giornalista.

