Ballando con le stelle, il bacio lesbo tra Elisa Isoardo e Rosinda Celentano: spunta una foto pazzesca

Tra Elisa Isoardi e Rosalinda Celentano ci sarebbe stato un bacio sulla bocca. È la bomba sganciata su Ballando con le stelle - lo show di RaiUno condotto da Milly Carlucci - da Diva e Donna, la cui copertina è stata mandata in onda da Eleonora Daniele durante la puntata di Storie Italiane. Le due concorrenti di Ballando sono state ritratte mentre si scambiano quello che viene raccontato come un bacio sulla bocca. Sarà davvero così? Non sembra essere particolarmente convinta la Daniele, visto che già si fa un gran parlare della presunta relazione fuori dalla pista da ballo della Isoardi con Raimondo Todaro. “I giornali ci marciano troppo - ha dichiarato la conduttrice di Storie Italiane - Elisa e Rosalinda sono amiche, si saranno solo salutate. Quale bacio?”. A proposito della Celentano, si vocifera che non sia in perfette condizioni fisiche: non è l’unica, visto che questa edizione di Ballando è all’insegna dei “medical drama”. “Rosalinda sta facendo fisioterapia - ha raccontato la sua maestra Tinna Hoffman - ha un po’ di problemi al ginocchio ma speriamo si risolvano presto, già oggi, in modo da potersi allenare per sabato sera”.

