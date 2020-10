Chi vuol essere milionario, impensabile Gerry Scotti: "Faccio Del Debbio, non basta disegnare delle righe". Bordata contro Beppe Sala

09 ottobre 2020 a

a

a

Siamo a Chi vuol essere milionario?, il programma di Gerry Scotti in onda su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 8 ottobre. E a Sara Ricciardo, la concorrente che tenta la scalata al milione, la domanda chiede di indicare quale sia la città più "bike-friendly" d'Italia, ossia la città dove la circolazione in bicicletta è meglio favorita dall'amministrazione e più praticata dai cittadini. Gli esempi virtuosi che vengono citati a livello europeo sono Copenaghen ed Amsterdam. La risposta corretta era Ferrara. Ma tra le risposte possibili c'era anche Milano, la città di Beppe Sala dove sono state create piste ciclabili in fretta e furia, disegnate sull'asfalto, sostanzialmente inutilizzate e che hanno creato solo disagi, traffico e incidenti. La concorrente Sara si è sentita di escludere immediatamente Milano. E a quel punto, ecco piovere la bordata di Gerry Scotti. Il conduttore, dopo essersi speso in un racconto sulla situazione a Copenaghen, confermando la bontà della scelta di Sara di escludere Milano, ha sbottato: "Non basta disegnare delle strisce per terra per favorire le biciclette. Faccio un po' il Del Debbio della situazione...". Un siluro contro Beppe Sala. Siluro ineccepibile.

Chi vuol essere milionario, tensione pura per Gerry Scotti: le voci a Mediaset, poco prima della puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.