Grande Fratello Vip, la confessione di Denis Dosio: "Con Franceska Pepe...", retroscena bollente

Troppo tardi, ormai. Per Denis Dosio l’avventura con Francesca Pepe non è nemmeno cominciata, vista la sua improvvisa squalifica e l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In un’intervista rilasciata a Super Guida tv annuncia: “Ammetto che mi stavo avvicinando a lei e stavo iniziando a prendere in considerazione che potesse nascere qualcosa, anche magari a livello di amicizia. Esteticamente è una bella ragazza e mi sarebbe piaciuto conoscerla di più”.

Ma la Pepe, stasera, potrebbe ritornare nella casa del Grande Fratello Vip dopo che il Codacons ha sollevato un polverone a causa dei voti che sarebbero giunti dalla Spagna (tutto questo non sarebbe possibile secondo il regolamento). Quindi per la Pepe, tra le più contestate nella casa, potrebbero riaprirsi le porte del Grande Fratello vip. Usiamo il condizionale, ma il Grande vip - tramite il profilo ufficiale - annuncia colpi di scena. Forse l’indiscrezione è legata proprio a quanto vi abbiamo anticipato.

