Ballando con le stelle, lo scoop bollente su Elisa Isoardi prima della diretta: “Cos'è successo in camerino”

Elisa Isoardi continua ad essere la concorrente più chiacchierata di questa edizione di Ballando con le stelle, lo show storico condotto da Milly Carlucci su RaiUno che sta ottenendo un ottimo successo a livello di ascolti. Il gossip è impazzito da settimane per la presunta relazione fuori dalla pista da ballo che sarebbe nata tra la Isoardi e Raimondo Todaro. A poche ore dalla diretta di sabato 10 ottobre, Simone Di Pasquale ha svelato uno scoop su Elisa: “Ha ricevuto un mazzo di rose dietro le quinte”. Marco Liorni su Italia Sì ha mandato in onda il video del momento in cui alla Isoardi sono stati consegnati i fuori: ha aperto il bigliettino e, dopo averlo letto in segreto, ha commentato sorridendo “non ho capito da parte di chi sono”. Chissà che non verrà scoperto il mandante nel corso della puntata: il nome di Todaro sembra essere troppo scontato, ci saranno sorprese?

