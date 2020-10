Lorella Cuccarini a Verissimo, retroscena inedito su Matano: "Dopo l'ultima puntata...", cos'è successo

10 ottobre 2020 a

“È stato detto molto cercando di screditarmi, questo mi ha fatto male”. Lorella Cuccarini è stata un fiume in piena a Verissimo, dove Silvia Toffanin ha raccolto la sua testimonianza sulla fine burrascosa del rapporto con La Vita in Diretta e soprattutto con l’allora co-conduttore Alberto Matano. “Oggi voglio mettere la parola fine a questa storia”, ha spiegato la Cuccarini che poi ha aggiunto: “Condurre un programma quotidiano è stato molto importante perché l’ho affrontato con umiltà in uno dei periodi più difficili di questi anni. Dopo l’ultima puntata sono tornata a casa con un senso di liberazione. La mia famiglia mi ha fatto una festa, un momento che mi ha colpito. Quando torno da loro, non c’è esperienza difficile che sia così insormontabile”. Riguardo alla lettera-bomba sganciata su Matano prima dell’ultima puntata, la Cuccarini si è espressa così: “Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessun attacco frontale - ha chiosato - che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”.

"Glielo ho detto guardandolo negli occhi". Lorella Cuccarini massacra Matano: parole pesantissime da Silvia Toffanin

