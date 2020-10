Che tempo che fa, Luciana Littizzetto e il "vilipendio al capo dello Stato: "Proprio a fianco della foto di Mattarella"

12 ottobre 2020 a

"Ci potrebbero essere gli estremi per il vilipendio al Capo dello Stato". Luciana Littizzetto, a Che tempo che fa, passa in rassegna gli stemmi dei Comuni italiani più bizzarri. Si va dal lupo che strangola il gallo allo zampirone di Lignano Sabbiadoro, alla "gamba di uomo che pesta una montagna di m***a in una bella giornata di sole". Il tenore è il solito della comica torinese: vivace e un po' scurrile. Poi si arriva a Comacchio, in provincia di Ferrara, che nel gagliardetto esibisce una bella passera di mare. "Quindi ogni ufficio pubblico a Comacchio ha la sua bella passera appesa al muro, di fianco alla foto di Mattarella…Ci potrebbero essere gli estremi per il vilipendio", scherza Lucianina. Chissà se al Colle si erano mai posti la domanda..

