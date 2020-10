Che tempo che fa, Luciana Littizzetto, la passera e l'anguilla: "Strano che Berlusconi...", la battutaccia a sfondo sessuale

12 ottobre 2020 a

Per Luciana Littizzetto e Fabio Fazio ogni occasione è buona per irridere Silvio Berlusconi. A Che tempo che fa la comica torinese si esibisce in una (gustosa) rassegna dei gagliardetti e stemmi comunali più bizzarri d'Italia. Si arriva a Comacchio, con una bella passera di mare "messa non in orizzontale, ma in verticale...".

E qui la battutaccia, ovviamente a sfondo sessuale: "Strano che Berlu non abbia chiesto la cittadinanza onoraria". "Smettila!", si finge indignato Fazio. Quindi il chiarimento filologico: "Pare che in passato - spiega Lucianina - nell'antichità a Comacchio ci fosse tantissima passera e pochissime anguille. Sempre lì siamo: sette passere per una anguilla".

