Che tempo che fa, Enrico Brignano provoca Fazio: "Non c'hai una lira, non ti montare la testa"

"Sei senza budget, senza pretese, non c'hai una lira". Enrico Brignano si regala l'occasione di sfottere Fabio Fazio dicendogli quello che molti vorrebbero rinfacciargli da tempo. "Tu a Che tempo che fa fai le nozze con i fichi secchi", scherza il comico romano.

"Ma come ti permetti?", finge di essere allibito Fazio, il cui maxi-stipendio e le spese di produzione dello show (specialmente quando era ancora su Raiuno) hanno monopolizzato spesso la polemica anche politica. "Vedrai però - lo rincuora Brignano - se tu hai costanza ti daranno la prima serata. Domenica Inps, Ballando nelle stalle. Ma ti do un consiglio: non ti montare la testa". Si ride, ma un brivido di gelo forse avrà percorso la schiena di Fabio.

