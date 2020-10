Le Iene, speciale su Mirko Scarcella. Vacchi: "Sono stato io a mollarlo", tutta la verità sul guru di Instagram

12 ottobre 2020 a

La "faida" social tra Mirko Scarcella e Gianluca Vacchi sbarca a Le Iene, con uno speciale dal titolo Do you know Mirko Scarcella? tutto dedicato al "guru di Instagram". Scarcella ha sempre sostenuto di aver "creato" il fenomeno social dell'imprenditore emiliano, da cui poi si è separato professionalmente. Gaston Zama, inviato della trasmissione di Italia 1, è andato a raccogliere proprio il parere di Vacchi. "Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto - racconta l'imprenditore influencer -. Poi però l'idea che lui usi il mio nome per fare delle cose che non sono eticamente corrette... allora forse è meglio che parli".



Scarcella, ammette Vacchi, "ha reso possibili delle mie idee su come intrattenere la gente. Una sorta di assistenza nella materializzazione delle mie follie. Eravamo anche amici? Io divento amico della gente con cui lavoro. E mi ricordo anche di averlo difeso moltissime volte da chi magari era un po' più scettico di me all'inizio". Sulla rottura, l'imprenditore fornisce un'altra versione rispetto a Scarcella: "A un certo punto ha deciso di mettersi in proprio? In realtà non decide di lasciarmi ma sono io che decido di salutarlo cortesemente perché mi sono reso conto che aveva una attitudine e una modalità comportamentale che con me non aveva niente a che vedere. Il giorno che creerà un fenomeno, che possa essere anche solo il 5% del fenomeno mediatico mio, allora forse può cominciare la frase con la quale dice che è stato il mio deus ex machina".

