Storie Italiane, Eleonora Daniele sbotta: "Battaglia trans? Lo faccio da anni", l'ospite zittita

Eleonora Daniele ha sbottato in diretta su Rai 1 per una polemica nata a Storie Italiane tra Vittoria Schisano e Selvaggia Lucarelli. La concorrente di Ballando con le stelle ha accusato la giurata di non comprendere e di sminuire la sua battaglia trans. “Sono a Ballando anche per lanciare un messaggio perché ci sono ragazzi con storie simili alla mia che muoiono”, sono state le parole della Schisano che hanno richiesto una precisazione della Daniele. “Forse Selvaggia ha una posizione un po’ diversa e la pensa in un altro modo, ma se c’è una persona che vuole lanciare determinati messaggi, quella sono io. Ho sempre lanciato messaggi importanti in questa trasmissione, lo faccio da anni”. La conduttrice di Storie Italiane ha poi invitato la Schisano in studio per un’intervista vera e propria, “da fare in quello che è lo stile del nostro programma”, per raccontare la storia personale di Vittoria, senza badare alle polemiche che si trascinano da diverse puntate di Ballando.

