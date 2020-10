Che tempo che fa, Daniela Santanchè durissima con Roberto Speranza: "O è ignorante o tende al regime. Uomo pericoloso"

12 ottobre 2020 a

Le parole di Roberto Speranza, ospite in collegamento a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, domenica 11 ottobre, stanno facendo discutere. Di fatto, il ministero della Salute ha invitato la delazione i vicini di casa, insomma ha chiesto di segnalare alle autorità eventuali feste casalinghe che non rispettino gli obblighi che verranno imposti dall'imminente nuovo Dpcm sul contenimento dell'epidemia da coronaviurs. E le parole di Speranza vengono riprese e rilanciate da Daniela Santanchè su Twitter, condite da un durissimo commento: "Un ministro che invita a denunciare i propri vicini per ciò che fanno liberamente in casa propria o è ignorante (quindi pericoloso) o tende al regime, ed è pericolosissimo. In ogni caso inaccettabile", conclude picchiando durissimo la pitonessa di Fratelli d'Italia.

