Barbara Palombelli, scoperta inquietante su Palazzo Chigi: "Rabbrividisco", il provvedimento "da regime"

Barbara Palombelli ha sollevato un caso abbastanza inquietante in apertura di Stasera Italia, la trasmissione politica che conduce su Rete4. La padrona di casa ha posto subito una domanda a Michel Dessì, il suo inviato a Palazzo Chigi: “È vero che per arrivare lì hai dovuto chiedere un accredito al commissariato di polizia?”. “Sì - è stata la replica - da oggi la piazza è chiusa e c’è questa nuova regola per accedere e fare le dirette televisive. Siamo qui fissi con un monopiede e non ci possiamo muovere”. La Palombelli è rimasta sbalordita, non concependo il motivo di tali provvedimenti che non facilitano il lavoro dei giornalisti: “Non solo hai dovuto chiedere l’accredito, hai pure un punto fermo?”. “Sì - ha risposto nuovamente Dessì - la polizia ci ha confinato qui e non ci possiamo muovere, sarà così d’ora in avanti”. “Sono ordini che mi fanno rabbrividire”, ha chiosato la Palombelli. Difficile darle torto.

