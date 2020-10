Grande Fratello Vip, scontro di fuoco tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta: "Comodino", "Sfig**"

Francesco Fredella 13 ottobre 2020 a

Lei, Franceska Pepe, lo chiama comodino. Lui dice: “Sfi**ta”. Andrea Zelletta sbotta di brutto. Il concorrente del Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, perde le staffe perché non vuole essere identificato come una persona che non si espone. Ma la domanda resta una: può un "comodino" far partire una spirale così grande di polemiche?

A quanto pare sì. Le frasi della Pepe, un vero choc, fanno parlare tutti nella casa più spiata d'Italia. Arriva anche lo scontro con Myriam Catania. “Ti strusci a tutti gli uomini”, urla. La risposta della Pepe è però di fuoco.

