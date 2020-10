Federica Panicucci, a Mattino 5 Valerio Merola fa un gesto osceno con le mani: "Lascia perdere", imbarazzo in diretta

13 ottobre 2020 a

Momento di grande imbarazzo a Mattino 5. In studio, Federica Panicucci presenta Valerio Merola, noto conduttore ed ex protagonista dell'Isola dei Famosi, che saluta il pubblico con un gesto delle mani piuttosto bizzarro. Ridono tutti, perché rimanda immediatamente al simbolo dell'organo genitale femminile. La Panicucci sgrana gli occhi, poi lo riprende al ritorno dopo la pubblicità: "C'è stato un momento di ilarità in studio, Valerio voleva fare il simbolo del cuore e invece ti è scappato altro. Le mani lasciale stare, tienile conserte".

Il celebre Merolone si lancia in un'autodifesa piccante che peggiora la situazione: "Ho tenuto le mani un po’ larghe. È che ho le mani un po’ fredde, sarà per quello. Il cuore sono meno avvezzo a farlo di altri segni". La Panicucci, sempre più raggelata, chiude il caso con una battuta lapidaria: "Tu non farlo a prescindere, lascia proprio perdere".

