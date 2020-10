Antonella Clerici, non solo Al Bano Carrisi: il triangolo spacca-share, su Rai 1 qualcosa senza precedenti

13 ottobre 2020 a

Tra i prossimi giudici di The Voice Senior ci saranno anche Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine Carrisi. Sono loro i primi due giudici del nuovo programma di Antonella Clerici in onda il 20 novembre in prima serata su Rai 1. Per questo nuovo impegno mancherebbe soltanto la firma. E c'è chi vede anche padre e figlia, se dovesse funzionare la coppia, calcare insieme il Festival di Sanremo.

Oltre ad Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, dovrebbero esserci come giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. La formazione sarebbe piuttosto simile alle tante che si sono succedute a The Voice of Italy. A cambiare sarebbe in sostanza la conduzione affidata ad Antonella Clerici, dopo Costantino Della Gherardesca e Simona Ventura.

