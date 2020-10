Striscia la Notizia, lo stacchetto delle veline più estremo di sempre: ore 20.37, in onda questa cosa. Vietato ai minori

14 ottobre 2020 a

Sono passate da poco le 20.30 e, come da 33 anni a questa parte, ecco che su Canale 5 va in onda Striscia la Notizia, condotta da Ficarra e Picone (l'edizione è quella di martedì 13 ottobre). E come sempre, la puntata dopo l'introduzione dei conduttori si apre con lo stacchetto delle veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Il punto è che il look sfoggiato dalle due è tra i più estremi e seducenti che si ricordino: stivale nero fino alla coscia, completo di intimo in pelle nera e borchie. Poi c'è tutto il resto, il balletto, le spaccate, gli ammiccamenti e le mosse proibite. Insomma, uno spettacolo ad altissimo tasso erotico. Meravigliose e irresistibili, alla conquista di tutta Italia. Lo stacchetto inizia intorno al minuto 2.30 del video che potete vedere qui sotto.

Striscia, lo stacchetto pazzesco delle Veline: il video

