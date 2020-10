Daniele Di Lorenzo, un nuovo format per Real Time? "Lo condurrà un volto femminile"

14 ottobre 2020 a

Per adesso si tratta di un’indiscrezione, ma la notizia sta circolando in queste ore negli ambienti televisivi milanesi. Daniele Di Lorenzo, famoso produttore e presidente della LDM, è al lavoro per realizzare un programma su Real Time. Dalle ultimissime spifferate si tratta di un format nuovo dedicato ai cambiamenti estetici, che andrà in onda nel prossimo autunno. Le uniche indiscrezioni, blindatissime, sono giunte alle nostre orecchie da una fonte segreta.

Di Lorenzo sarebbe già pensando a chi affidare la conduzione. “Un volto femminile”, ci dice una fonte segreta ben informata. Non si sa altro. Ma questa chicca già piace agli addetti ai lavori perché sicuramente si tratterà di un format che volerà sui social.

