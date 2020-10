I fatti vostri, Magalli sconcertato per Patrizia Carotti in studio: "Ostaggio per un mese del cognato in un pollaio"

14 ottobre 2020 a

"Tutto questo è terribile". Giancarlo Magalli commenta sconcertato a I Fatti vostri la storia di Patrizia Carotti, donna tenuta prigioniera per un mese in un pollaio al suo ex cognato. Una storia sconcertante che ha lasciato anche il padrone di casa senza parole. Patrizia, ancora visibilmente segnata dall'orrore subito, ha raccontato punto per punto il suo calvario in compagnia del suo avvocato. Angherie psicologiche e fisiche, minacce, torture e violenze sessuali: alla donna è stato inferto l'inimmaginabile. "Un miracolo che sia qui oggi per poterlo raccontare", chiosa Magalli, emozionato Patrizia a un certo punto è crollata, sopraffatta dal pianto: "Scusate". le sue parole rivolte a Magalli e al pubblico.

