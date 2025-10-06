Libero logo
IsraeleHamas
I Fatti Vostri, Anna Falchi fa impazzire le femministe: "Ci sono battaglie più importanti"

di
lunedì 6 ottobre 2025
( RaiPlay, I fatti vostri)

2' di lettura

Le polemiche scatenate dai pensieri di Anna Falchi sul catcalling non si sono ancora sopite. La conduttrice, che recentemente a La volta buona - il programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 - aveva espresso una posizione controcorrente, è tornata a ribadire il suo punto di vista proprio in concomitanza con il debutto della nuova stagione de I Fatti Vostri, in onda da stamattina, lunedì 6 ottobre, su Rai 2, dove è impegnata nella conduzione.

Il popolare programma del mattino ha infatti riaperto i battenti dopo la pausa estiva, e quest’anno al fianco della Falchi c’è un nuovo volto: Flavio Montrucchio. Al suo esordio, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto l’emozione, accogliendo il benvenuto della collega con queste parole: “Ma grazie. Che emozione. Mi sembra di essere al primo giorno di scuola. Ma quindi tu Anna sarai la mia compagna di banco?”

Pronta la replica della padrona di casa, che con un sorriso ha chiarito di voler assumere un ruolo diverso, quello dell’“insegnante”. Dopo il siparietto, i conduttori hanno presentato al pubblico il cast fisso del programma.

E a ridosso del ritorno in tv, Anna Falchi ha concesso un’intervista a Il Secolo XIX, una buona occasione per tornare a parlare proprio del catcalling. Nonostante le critiche ricevute, la conduttrice non ha cambiato di una virgola la sua posizione: "Catcalling? I complimenti gentili sono positivi, ma le volgarità no”, ha premesso. Dunque, ha spiegato come a suo giudizio, però, si stia perdendo il senso della misura: "Oggi si esagera, ci sono battaglie più importanti. Non voglio che tutto sia sessismo", ha tagliato corto. Con buona pace delle femministe...

