I Fatti Vostri, Anna Falchi fa impazzire le femministe: "Ci sono battaglie più importanti"

Il popolare programma del mattino ha infatti riaperto i battenti dopo la pausa estiva, e quest’anno al fianco della Falchi c’è un nuovo volto: Flavio Montrucchio . Al suo esordio, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha nascosto l’emozione, accogliendo il benvenuto della collega con queste parole: “Ma grazie. Che emozione. Mi sembra di essere al primo giorno di scuola . Ma quindi tu Anna sarai la mia compagna di banco?”

Le polemiche scatenate dai pensieri di Anna Falchi sul catcalling non si sono ancora sopite. La conduttrice, che recentemente a La volta buona - il programma condotto da Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1 - aveva espresso una posizione controcorrente, è tornata a ribadire il suo punto di vista proprio in concomitanza con il debutto della nuova stagione de I Fatti Vostri, in onda da stamattina, lunedì 6 ottobre, su Rai 2, dove è impegnata nella conduzione.

E a ridosso del ritorno in tv, Anna Falchi ha concesso un’intervista a Il Secolo XIX, una buona occasione per tornare a parlare proprio del catcalling. Nonostante le critiche ricevute, la conduttrice non ha cambiato di una virgola la sua posizione: "Catcalling? I complimenti gentili sono positivi, ma le volgarità no”, ha premesso. Dunque, ha spiegato come a suo giudizio, però, si stia perdendo il senso della misura: "Oggi si esagera, ci sono battaglie più importanti. Non voglio che tutto sia sessismo", ha tagliato corto. Con buona pace delle femministe...