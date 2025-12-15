Paolo Fox e l'Oroscopo 2026, tam-tam impazzito sugli astri

C'è grande attesa per l'oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo italiano svelerà la classifica dei segni più fortunati del 2026, come di consueto, a I Fatti Vostri. Durante il programma di Rai 2 condotto da Flavio Montrucchio e Anna Falchi, Fox mostrerà tutti i grafici, segno per segno dello zodiaco. Ma non solo, perché l'astrologo rivelerà anche l’andamento per i prossimi 12 mesi con classifica dei segni, top e flop del nuovo anno. Dall’amore al lavoro, passando per la fortuna.

La domanda ora è una: quando andrà in onda questo appuntamento? Stando agli anni passati non si esclude che Paolo Fox possa svelare l'oroscopo 2026 già gli ultimi giorni di dicembre, quando di solito annuncia e presenta a tutti i grafici con la classifica dei segni zodiacali per il prossimo anno. Insomma, al momento la data certa non c’è e non è detto che ci siano sorprese e un anticipo rispetto all'ultimo giorno dell'anno.