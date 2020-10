Alda D'Eusanio a Storie italiane: "Mi ha investita con lo scooter, mi ha ammazzata. Non ho mai voluto vederlo"

14 ottobre 2020 a

a

a

"Uccisa da uno scooter. E non ho mai più voluto incontrare quel ragazzo che guidava. Forse perché era in ritardo, forse perché era al telefono, mi ha ammazzata", racconta Alda D'Eusanio a Storie italiane. "La vita è veramente strana. Esci di casa e non sai se ci rientri […] quello scooter mi ha uccisa, ma poi sono rinata, è stato un miracolo", continua.

"Non arrivano gli aiuti, ma le multe perché ti si è rotta la mascherina sì". La D'Eusanio su tutte le furie, sfogo senza precedenti

La D’Eusanio, una delle giornalista più amate della televisione, compie 70 anni. Festeggia negli studi di Eleonora Daniele, ma torna a parlare di quel drammatico giorno del 2012. "Non ho mai voluto vedere quel ragazzo, non perché io non voglia perdonarlo, ma perché nessuno può cambiare in peggio la vita di un altro solo a causa della fretta. All’improvviso, però, puoi ritrovarti morta… poi ti risvegli e ti accorgi che tutto è cambiato, il tempo è cambiato, gli amici sono cambiati: la vita è cambiata. Ho perso la memoria cognitiva. Non riconoscevo più le persone. Il mio pappagallo Giorgio mi ha salvato dagli antidepressivi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.